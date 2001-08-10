Сахалинские киокушины взяли полсотни наград в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали 52 медали межрегиональных соревнований по киокусинкай «Русская крепость».

Турнир прошёл во Владивостоке и собрал более 400 участников из 16 регионов России.

По итогам состязаний островные каратисты стали обладателями 28 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Также Кирилл Хе и Татьяна Барсукова признаны лучшими бойцами, а Романа Токмакова отметили дипломом за «Волю к победе».

- Команда выступила блестяще, продемонстрировав высокий уровень подготовки и настоящий спортивный характер. Все достижения спортсменов – результат огромного труда, ежедневных тренировок, силы духа, а также поддержки со стороны родителей и наставников, - отметил президент федерации киокусинкай Сахалинской области Никита Шимко.