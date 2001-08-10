Чемпионат России по страйкболу стартовал в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат России по страйкболу впервые проходит в островном регионе. В соревнованиях принимают участие 12 команд из Калининграда, Москвы, Московской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов, президент федерации страйкбола России Дмитрий Гулин и председатель совета сахалинской федерации страйкбола Дмитрий Ставицкий.

- Рад приветствовать вас на Сахалине! Я впервые присутствую на соревнованиях по страйкболу такого высокого уровня! Данный вид спорта очень динамичный и интересный, поэтому пусть победит сильнейший! - напутствовал глава спортивной отрасли региона Артем Подшивалов.

Председатель совета сахалинской федерации страйкбола Дмитрий Ставицкий считает, что самыми сильными соперниками для нашей команды являются ребята из Калининграда, Москвы и Московсковской области. На сегодняшних испытаниях в каждой команде по два человека. Они соревнуются в упражнении «встречный бой». Цель - ударить по рынде и удержать позицию в течение одной минуты. Если противоположная команда захватывает рынду, то начинается ее время. В среднем каждый раунд длится около 2 минут. Встреча между командами состоит из двух раундов.

- Хотелось бы отметить, что большинство из нас оказались на Сахалине впервые. Когда мы создавали федерацию, мы и подумать не могли о том, что страйкбол объединит целую страну - от Калининграда до Сахалина! Я уверен, что мы вернемся сюда снова. Отдельно хочется поблагодарить хозяев чемпионата. Желаю спортсменам динамичных встреч и побед! Успехов! - напутствовал глава федерации России страйкбола Дмитрий Гулин.

Финальные встречи пройдут завтра. Начало в 9:30. Церемония награждения в 12:30 и в 18:00.

Мероприятие организовано при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, областного минспорта, ЦСП и региональной федерации по страйкболу.