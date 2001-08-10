Проверь себя: южносахалинцы активно сдают нормативы ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года в областном центре прошли тестирование более 600 человек, из них 256 - получили знаки отличия ГТО. Все больше горожан и трудовых коллективов присоединяются к этому движению.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» включает несколько испытаний, которые делятся на обязательные и дополнительные. Для каждого возраста свой перечень. Для каждого возраста свой перечень.

- В 2014 году ГТО получило новый импульс. И с каждым годом это движение набирает обороты. В свою очередь и мы выезжаем в трудовые, школьные коллективы для приема нормативов, проводим мероприятия, где южносахалинцы могут стать частью большого спортивного движения. Мы видим, как организации используют нормативы ГТО для укрепления командного духа и выявления лучших спортсменов предприятий. Спартакиады трудовых коллективов становятся все популярнее – это отличный способ проверить себя, - отмечает начальник отдела по реализации комплекса ГТО МАУ «Спортивный город» Евгений Дорохов.

Так, сотрудники одного из банков посетили центр ГТО, действующий при МАУ «Спортивный город», чтобы испытать себя и выполнить нормативы.

- Мы решили попробовать свои силы, – поделилась южносахалинка Зоя Черникова. – Решение было принято коллегиально. У нас отличное настроение, это прекрасное переключение от работы, здоровая и теплая атмосфера. Мы очень рады! Хотя мне сегодня не все удалось, как хотелось бы, но это только мотивирует к дальнейшему развитию. Спорт воспитывает характер: ставишь перед собой цель и идешь к ее достижению, какой бы трудной она ни была.

- Я стараюсь поддерживать форму, регулярно посещаю спортзал и занятия легкой атлетикой в прошлом дают о себе знать. Главная цель сегодня – подтвердить свой золотой знак отличия ГТО, полученный еще в школьные годы. Это способ проверить себя и зарядиться энергией, - рассказал южносахалинец Даниил Резников. - Спорт закаляет характер, учит ставить цели и добиваться их, несмотря на трудности. Эти качества помогают мне и в работе, и в обычной жизни.

Напомним, записаться на тестирование ГТО можно по телефону 300-874 (доб. 1-3, 7- 9). Также оставить заявку на прохождение испытаний можно с помощью бота-помощника в телеграм-канале «Спортивный Южный» ( t.me/sportyuzhnyy).

Активный образ жизни с каждым годом выбирают все больше южносахалинцев. Популяризация спорта, создание современной городской инфраструктуры – один из главных приоритетов деятельности мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Благодаря поддержке правительства области и участию Валерия Лимаренко в островной столице обеспечены условия для достижения спортивных высот, приобщения жителей к занятиям физкультурой и спортом, в том числе для участия в испытаниях ГТО.

Мероприятия комплекса «ГТО» национального проекта «Спорт России» проводятся с целью популяризации активного образа жизни и привлечения жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.