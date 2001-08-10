Юные сахалинцы определили сильнейших на региональном этапе фестиваля ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился региональный этап Летнего фестиваля ГТО среди школьников 12–15 лет. Участники из Тымовского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов и областного центра выполнили силовые испытания.
- Сегодня второй день летнего фестиваля, ребята выполняют прыжок с места в длину, отжимания для девочек, подтягивания для мальчиков. Заключительным испытанием станет подъём туловища за одну минуту, – рассказал руководитель островного центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.
По итогам всех испытаний, сильнейшими в личном зачёте в своих категориях стали Степан Черноголов, Алиса Лихобаба, Семен Тихонов, представляющие Южно-Сахалинск и Виолетта Проценко из Холмска.
Ступенью ниже расположились спортсмены из Холмска Роман Рехмонен, Софья Сотникова, Денис Махно, а также Кира Рыкунова из Южно-Сахалинска.
Почётную бронзу в личном первенстве завоевали представительницы Корсакова - Милана Афонина и Ульяна Киселева, Давид Че из Южно-Сахалинска и Егор Загайнов из Холмска.
- Представляю 23 школу областного центра, в прошлом году на городском отборе занял первое место. Я занимаюсь лёгкой атлетикой, что даёт хорошую базу для выполнения нормативов. В первый день выступил неплохо, в беге на 2 км и на 60 метров стал первый, а вот стрельба и метания мяча немного подвели. Сегодня планирую выложиться на максимум, – поделился ожиданиями перед стартом Радион Ян.
Командный зачёт выявил следующую тройку призёров – на первом месте Южно-Сахалинск, серебро у Холмского района и на третьем месте расположились школьники из Тымовского городского округа.
Победители и призёры личного зачёта вошли в сборную Сахалинской области для участия в финале Летнего фестиваля ГТО в МДЦ «Артек» осенью 2025 года.
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