Юные сахалинцы вступили в борьбу за путёвку на Летний фестиваль ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций стартовал в Южно-Сахалинске.
Соревнования собрали команды из Тымовского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов и областного центра. В составе каждой – ребята в возрасте от 12 до 15 лет.
В первый день состязаний участники проверяли свои силы в стрельбе из электронного оружия, наклоне вперёд из положения стоя, метании мяча, а также беге на 60, 1500 и 2000 метров.
- Это уже мой второй Летний фестиваль ГТО. В прошлом году наша команда заняла четвёртое место, чуть-чуть не дотянули до бронзы. По сравнению с тем разом значительно смогла улучшить свои результаты, своими сегодняшними выступлениями очень довольна, - поделилась подробностями Софья Лукаш из тымовской СОШ № 3.
Состязания продолжатся 8 июня. Юных сахалинцев будут ожидать подтягивание, поднимание туловища, а также прыжки в длину.
- По результатам всех испытаний победители и серебряные призёры в личном зачёте попадут в состав сборной команды островного региона для участия в финале Летнего фестиваля. Он пройдет в лагере «Артек» этой осенью, - отметил руководитель островного центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.
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