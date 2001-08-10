Чемпионат России по страйкболу впервые пройдет на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск примет чемпионат России и Дальневосточного федерального округа по страйкболу с 14 по 15 июня. Соревнования такого высокого уровня пройдут в островном регионе впервые!
Во встречных боях примут участие 12 сборных команд из Москвы, Московской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев.
Торжественное открытие состоится 14 июня в 10:30, состязания с 10:30 до 19:00. 15 июня финальные встречи пройдут с 9:30, а церемония награждения в 12:30 и в 18:00.
Сахалинцев и гостей региона приглашают на зрелищное событие! Вход свободный.
Место проведения: Волейбольный комплекс, г. Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького д. 7/3.
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