Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2025
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Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
13:01, | Новости спорта Сахалина и Курил

Чемпионат России по страйкболу впервые пройдет на Сахалине

Чемпионат России по страйкболу впервые пройдет на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск примет чемпионат России и Дальневосточного федерального округа по страйкболу с 14 по 15 июня. Соревнования такого высокого уровня пройдут в островном регионе впервые!

Во встречных боях примут участие 12 сборных команд из Москвы, Московской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев.

Торжественное открытие состоится 14 июня в 10:30, состязания с 10:30 до 19:00. 15 июня финальные встречи пройдут с 9:30, а церемония награждения в 12:30 и в 18:00.

Сахалинцев и гостей региона приглашают на зрелищное событие! Вход свободный.

Место проведения: Волейбольный комплекс, г. Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького д. 7/3.

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