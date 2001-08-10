Тихоокеанское
информационное агентство
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16:10, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили сильнейших теннисистов среди юных островитян

На Сахалине определили сильнейших теннисистов среди юных островитян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 12 лет, юношей и девушек до 14 лет, посвященный Дню защиты детей, прошел в спортивном комплексе «Гидрострой». В первый день соревнований 14 девочек и 6 мальчиков из Долинского, Смирныховского и Углегорского районов, а также областного центра боролись за звание лучших.  Во второй день приняли участие 22 юношей и 15 девушек.

По итогам двух дней Александр Мельников стал абсолютным победителем в возрастной категории до 12, а также до 14 лет. Анна Медлярская завоевала золото среди девочек до 12 лет, а Серафима Щербакова среди участниц до 14 лет. 

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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