Сахалинские гимнасты завоевали 7 медалей на этапе Спартакиады России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области триумфально выступила на II этапе VI летней юниорской Спартакиады молодежи России. Подопечные тренеров Ольги Сперанской и Евгения Канека привезли 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награды, гарантировав себе путевку на всероссийский финал.

Выступления Степана Труфанова стали ключом к успеху: он взял золото на перекладине, коне и кольцах, а также серебро в вольных упражнениях, на брусьях и в многоборье. Бронзовый акцент добавил Ян Брынцев, занявший третье место на брусьях.

Степан Труфанов вошёл в финал Спартакиады и выступит в личном первенстве, которое пройдет с 23 по 29 июня в Уфе.