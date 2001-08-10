Звезды футбола порадовали сотни сахалинских болельщиков на Фестивале ЦСКА
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фестиваль футбола профессионального футбольного клуба ЦСКА «Все сюда!» прошёл в Южно-Сахалинске. Почётными гостями фестиваля стали именитые российские футболисты Алан Дзагоев и Александр Рязанцев.
Стадион «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина стал эпицентром настоящего футбольного праздника. Тысячи гостей, десятки спортсменов, атмосфера соревнований - всё то, что сделало этот фестиваль по-настоящему яркой страницей в календаре спортивных событий нашей области.
- Приветствую всех участников фестиваля и наших гостей – профессиональный футбольный клуб «ЦСКА Москва». Хочу сказать отдельные слова благодарности ПФК ЦСКА за возможность совместно провести это замечательное мероприятие. Хочу пожелать всем гостям и участникам получить удовольствие от этого яркого праздничного дня! Дышите футболом, играйте в футбол, и пусть он будет с вами всю вашу жизнь! – приветствовал всех заместитель министра спорта Сахалинской области Сергей Камелин.
Для гостей, болельщиков и спортсменов прошёл турнир с участием воспитанников спортивной школы «Сахалин» и спортивного клуба «Омега-Сахалин», а также ребят из Анивского, Корсаковского, Долинского, Холмского и Ногликского районов. Сначала юные футболисты сыграли в групповом этапе, а затем промежуточные лидеры поборолись за титул чемпионов.
Особенным моментом для всех подрастающих футболистов и ценителей этого вида спорта стала автограф-сессия. Её провёл Алан Дзагоев - заслуженный мастер спорта РФ, трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России и Суперкубка страны, один из ветеранов футбольного клуба ЦСКА.
- Организация фестиваля просто на высшем уровне, всё очень нравится. Я вижу много детей, много команд. Вот это как раз то самое главное, из-за чего мы приехали - сделать праздник для детей, - поделился впечатлениями Алан Дзагоев. - Ребятам хочу пожелать верить в свою мечту, тренироваться и идти к своей цели
Не оставило равнодушным всех любителей футбола и появление трехкратного чемпиона России Александра Рязанцева - автора знаменитого гола в матче «Рубина» против «Барселоны» Лиги чемпионов (2009). Вместе с Аланом Дзагоевым они провели мастер-класс для юных сахалинцев. Главным игровым событием стал матч со звёздами, в котором именитые футболисты стали тренерами команд в составе из воспитанников спортивных школ острова.
Программа фестиваля получилась по-настоящему насыщенной и интересной. Гости праздника смогли помериться силами в фиджитал-футболе, панна-футболе и настольных играх. Для болельщиков ЦСКА провели викторину по истории одного из старейших в России футбольных клубов.
Кроме того, на поле прошли кубок по пенальти «Испытание Акинфеева» и челенджи, где принимали участие как юные спортсмены, так и их родители. Для любителей творчества работала зона рисунков и аквагрима, а для приверженцев здорового образа жизни были организованы зоны группового фитнеса, йоги и джампинга. Для сахалинцев и гостей региона подготовили площадку фудкорта и барбершопа, где каждый смог бесплатно сделать модную стрижку.
Мероприятие организованно профессиональным футбольным клубом ЦСКА при поддержке губернатора, министерства спорта, агентства по делам молодёжи и центра спортивной подготовки Сахалинской области, спортивного клуба «Омега-Сахалин» и городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Фестиваль проходил в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и национального проекта «Молодёжь и дети». Партнёрами мероприятия выступили спортивная школа «Сахалин», оздоровительный комплекс «Троицкий», рекламно-производственная компания «Красная Борода», футбольный магазин OmegaShop, барбершоп Odin, сеть компьютерных клубов Mirai, студия фитнеса Neo Fitness, фитнес-клуб Soroka, а также студия танца и йоги Sunrise.
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