Тихоокеанское
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Звезды футбола порадовали сотни сахалинских болельщиков на Фестивале ЦСКА

Звезды футбола порадовали сотни сахалинских болельщиков на Фестивале ЦСКА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль футбола профессионального футбольного клуба ЦСКА «Все сюда!» прошёл в Южно-Сахалинске. Почётными гостями фестиваля стали именитые российские футболисты Алан Дзагоев и Александр Рязанцев.

Стадион «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина стал эпицентром настоящего футбольного праздника. Тысячи гостей, десятки спортсменов, атмосфера соревнований - всё то, что сделало этот фестиваль по-настоящему яркой страницей в календаре спортивных событий нашей области.

- Приветствую всех участников фестиваля и наших гостей – профессиональный футбольный клуб «ЦСКА Москва». Хочу сказать отдельные слова благодарности ПФК ЦСКА за возможность совместно провести это замечательное мероприятие. Хочу пожелать всем гостям и участникам получить удовольствие от этого яркого праздничного дня! Дышите футболом, играйте в футбол, и пусть он будет с вами всю вашу жизнь! – приветствовал всех заместитель министра спорта Сахалинской области Сергей Камелин.

 Для гостей, болельщиков и спортсменов прошёл турнир с участием воспитанников спортивной школы «Сахалин» и спортивного клуба «Омега-Сахалин», а также ребят из Анивского, Корсаковского, Долинского, Холмского и Ногликского районов. Сначала юные футболисты сыграли в групповом этапе, а затем промежуточные лидеры поборолись за титул чемпионов.

Особенным моментом для всех подрастающих футболистов и ценителей этого вида спорта стала автограф-сессия. Её провёл Алан Дзагоев - заслуженный мастер спорта РФ, трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России и Суперкубка страны, один из ветеранов футбольного клуба ЦСКА.

- Организация фестиваля просто на высшем уровне, всё очень нравится. Я вижу много детей, много команд. Вот это как раз то самое главное, из-за чего мы приехали - сделать праздник для детей, - поделился впечатлениями Алан Дзагоев. - Ребятам хочу пожелать верить в свою мечту, тренироваться и идти к своей цели

Не оставило равнодушным всех любителей футбола и появление трехкратного чемпиона России Александра Рязанцева - автора знаменитого гола в матче «Рубина» против «Барселоны» Лиги чемпионов (2009). Вместе с Аланом Дзагоевым они провели мастер-класс для юных сахалинцев. Главным игровым событием стал матч со звёздами, в котором именитые футболисты стали тренерами команд в составе из воспитанников спортивных школ острова.

Программа фестиваля получилась по-настоящему насыщенной и интересной. Гости праздника смогли помериться силами в фиджитал-футболе, панна-футболе и настольных играх. Для болельщиков ЦСКА провели викторину по истории одного из старейших в России футбольных клубов.

Кроме того, на поле прошли кубок по пенальти «Испытание Акинфеева» и челенджи, где принимали участие как юные спортсмены, так и их родители. Для любителей творчества работала зона рисунков и аквагрима, а для приверженцев здорового образа жизни были организованы зоны группового фитнеса, йоги и джампинга. Для сахалинцев и гостей региона подготовили площадку фудкорта и барбершопа, где каждый смог бесплатно сделать модную стрижку.

Мероприятие организованно профессиональным футбольным клубом ЦСКА при поддержке губернатора, министерства спорта, агентства по делам молодёжи и центра спортивной подготовки Сахалинской области, спортивного клуба «Омега-Сахалин» и городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Фестиваль проходил в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и национального проекта «Молодёжь и дети».  Партнёрами мероприятия выступили спортивная школа «Сахалин», оздоровительный комплекс «Троицкий», рекламно-производственная компания «Красная Борода», футбольный магазин OmegaShop, барбершоп Odin, сеть компьютерных клубов Mirai, студия фитнеса Neo Fitness, фитнес-клуб Soroka, а также студия танца и йоги Sunrise.

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