На Сахалине заложили физкультурно-оздоровительный комплекс к 100-летию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году сахалинское отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» отмечает столетний юбилей. В рамках празднования состоялась церемония закладки нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух». Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении общества, это событие объединило представителей федерального и регионального уровня, а также сотни спортсменов и воспитанников организации.

Торжественное мероприятие собрало ключевых гостей — председателя всероссийского общества «Динамо» Анатолия Гулевского, руководителя сахалинского отделения Александра Филоненкова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и главу Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Они отметили важность сохранения традиций и развития инфраструктуры «Динамо», которое по праву считают флагманом спортивного движения на острове. Общество выполняет функции мощной базы для подготовки сотрудников правоохранительных органов, развития служебно-прикладных видов спорта и воспитания профессиональных спортсменов.

Председатель федерального «Динамо» Анатолий Гулевский подчеркнул значимость события: «Мне очень почетно сегодня принимать участие в этом знаменательном событии. В этом прекрасном месте мы закладываем первый камень в строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Я думаю, что это большой шаг в развитии региона и его спортивной инфраструктуры». Также в торжествах участвовали более шести тысяч членов организации, включая юных спортсменов, которым вручили памятные медали за вклад в развитие движения.

Завершилось мероприятие возложением цветов к вечному огню на площади Славы. Организаторы напомнили, что в годы Великой Отечественной войны работа общества была полностью перестроена под нужды фронта — «Динамо» стало центром подготовки резервов для Красной Армии. Юбилей стал не только поводом для торжества, но и возможностью заявить о дальнейших планах развития спортивной инфраструктуры, укрепления связей между государством и обществом, а также популяризации здорового образа жизни среди сахалинцев всех возрастов.