На Сахалине заложили физкультурно-оздоровительный комплекс к 100-летию "Динамо"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2025 году сахалинское отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» отмечает столетний юбилей. В рамках празднования состоялась церемония закладки нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух». Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении общества, это событие объединило представителей федерального и регионального уровня, а также сотни спортсменов и воспитанников организации.
Торжественное мероприятие собрало ключевых гостей — председателя всероссийского общества «Динамо» Анатолия Гулевского, руководителя сахалинского отделения Александра Филоненкова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и главу Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Они отметили важность сохранения традиций и развития инфраструктуры «Динамо», которое по праву считают флагманом спортивного движения на острове. Общество выполняет функции мощной базы для подготовки сотрудников правоохранительных органов, развития служебно-прикладных видов спорта и воспитания профессиональных спортсменов.
Председатель федерального «Динамо» Анатолий Гулевский подчеркнул значимость события: «Мне очень почетно сегодня принимать участие в этом знаменательном событии. В этом прекрасном месте мы закладываем первый камень в строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Я думаю, что это большой шаг в развитии региона и его спортивной инфраструктуры». Также в торжествах участвовали более шести тысяч членов организации, включая юных спортсменов, которым вручили памятные медали за вклад в развитие движения.
Завершилось мероприятие возложением цветов к вечному огню на площади Славы. Организаторы напомнили, что в годы Великой Отечественной войны работа общества была полностью перестроена под нужды фронта — «Динамо» стало центром подготовки резервов для Красной Армии. Юбилей стал не только поводом для торжества, но и возможностью заявить о дальнейших планах развития спортивной инфраструктуры, укрепления связей между государством и обществом, а также популяризации здорового образа жизни среди сахалинцев всех возрастов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:16 Сегодня Пенсионеры Сахалина стали получать надбавку вместо компенсации по уходу
09:08 Сегодня Судебные приставы Южно-Сахалинска провели рейд по должникам
09:04 Сегодня В развлекательном центре Владивостока женщина избила ребенка
11:43 Сегодня Аэропорт Южно-Сахалинска внедряет новую систему охраны труда
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
09:41 23 Мая Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете
15:08 Вчера Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
10:58 23 Мая Жители Сахалина тратят треть бюджета на питание
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Выбор редакции
- 11:43 Сегодня Аэропорт Южно-Сахалинска внедряет новую систему охраны труда
- 10:53 Вчера Сахалинские эксперты по капремонту изучают инновации на выставке во Владивостоке
- 11:06 28 Мая Библиотека на открытом воздухе в Южно-Сахалинске начнет работу в июне
- 10:01 27 Мая В Южно-Сахалинске горожане проверили знания о войне в рамках "Бегущей книги"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?