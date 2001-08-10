Юные спортсменки Сахалина выступили на фестивале "Родные Острова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Учебно-тренировочном центре «Восток» завершилось VIII первенство Сахалинской области по эстетической гимнастике и турнир «Родные Острова», собравшие более 150 участниц от 4 до 14 лет. Победители определились в шести возрастных категориях, а гости также увидели выступления сборной региона и самых юных гимнасток.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в категории 10–12 лет первое место заняла команда «Камелия-Веста», обойдя «Коду» и «Жасмин». Среди девушек 12–14 лет золото завоевала «Мерцание-Ювента», серебро — «Созвездие-Феникс», бронзу — «Авангард». В младшей группе (6–8 лет) победили «Созвездие-Лиры» и «Мириада-Венеры», разделившие высшую ступень пьедестала.
В возрастной категории 8–10 лет лидером стала команда «Кристалл-Оникс», опередившая «Аврору» и дуэт «Созвездие-Луна»/«Индиго». Отдельным событием стал фестиваль «Родные Острова», где выступили гимнастки 4–6 лет, а сборная области представила зрелищные номера. «Такие турниры не только выявляют таланты, но и вдохновляют малышей на занятия спортом», — отметили организаторы.
Напомним, первенство по эстетической гимнастике проводят на Сахалине с 2017 года. В 2025 году количество участниц выросло на 20% по сравнению с предыдущим сезоном. Следующие соревнования запланированы на октябрь — они станут отборочными для всероссийского этапа.
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