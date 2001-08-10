Юные сахалинские фехтовальщики определили сильнейших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились открытые региональные соревнования по фехтованию на рапирах, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За звание лучших боролись 60 спортсменов от 7 до 21 года, а самым юным финалистом стал семилетний Ярослав Подоплелов, занявший второе место в категории до 12 лет.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном минспорте, турнир провели в Центре единоборств. Участники соревновались в четырех возрастных группах: до 12, 15, 18 и 21 года. Ярослав Подоплелов, начавший тренировки менее года назад, одержал три победы подряд, но в финале уступил сопернику. «Фехтование — это круто! Здесь можно быстро двигаться и переигрывать даже крупных соперников», — поделился юный спортсмен.

категории до 12 лет серебро Ярослава стало сенсацией, а золото взяла Алиса Перфильева. Среди старших групп победителями стали Андрей Чекин (до 15 лет), Мария Павлютина (до 18 лет) и Дамир Носов (до 21 года). «Такие турниры не только развивают спорт, но и воспитывают патриотизм через связь с историей Победы», — отметили организаторы.

Награждение провели при поддержке областного министерства спорта. Напомним, в 2024 году сахалинские фехтовальщики завоевали две медали на всероссийских соревнованиях, а в 2025-м планируют увеличить число участников школ фехтования на 30%.