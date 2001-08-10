Юные сахалинские фехтовальщики определили сильнейших
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершились открытые региональные соревнования по фехтованию на рапирах, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За звание лучших боролись 60 спортсменов от 7 до 21 года, а самым юным финалистом стал семилетний Ярослав Подоплелов, занявший второе место в категории до 12 лет.
Как сообщает ТИА "Острова" в региональном минспорте, турнир провели в Центре единоборств. Участники соревновались в четырех возрастных группах: до 12, 15, 18 и 21 года. Ярослав Подоплелов, начавший тренировки менее года назад, одержал три победы подряд, но в финале уступил сопернику. «Фехтование — это круто! Здесь можно быстро двигаться и переигрывать даже крупных соперников», — поделился юный спортсмен.
категории до 12 лет серебро Ярослава стало сенсацией, а золото взяла Алиса Перфильева. Среди старших групп победителями стали Андрей Чекин (до 15 лет), Мария Павлютина (до 18 лет) и Дамир Носов (до 21 года). «Такие турниры не только развивают спорт, но и воспитывают патриотизм через связь с историей Победы», — отметили организаторы.
Награждение провели при поддержке областного министерства спорта. Напомним, в 2024 году сахалинские фехтовальщики завоевали две медали на всероссийских соревнованиях, а в 2025-м планируют увеличить число участников школ фехтования на 30%.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
12:07 21 Мая Чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных сахалинцев
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
10:38 23 Мая 228 специалистов переехали на Сахалин за 7 лет по программе трудовой мобильности
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
Выбор редакции
- 10:01 Вчера В Южно-Сахалинске горожане проверили знания о войне в рамках "Бегущей книги"
- 11:10 26 Мая В Южно-Сахалинске прошел концерт в поддержку семей участников СВО
- 09:52 22 Мая На Сахалине для школьников провели мастер-класс по основам фотографии
- 15:09 21 Мая Сахалинский хореографический центр "Мечта" отметил 30-летие
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?