Сахалинские тренеры обсудили методы мотивации спортсменов на профильном семинаре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел семинар «Психология спортивной мотивации», объединивший более 70 тренеров и психологов островных спортивных школ. Участники разобрали методы повышения результативности спортсменов и предложили организовать следующее мероприятие по профилактике профессионального выгорания.
Как сообщает ТИА "Острова" в региональном минспорте, спикерами выступили психолог Алена Чернякова с 20-летним стажем и Даниил Пахомов — трехкратный чемпион мира по плаванию. Чернякова раскрыла техники работы с эмоциональным состоянием спортсменов, а Пахомов поделился опытом мотивации в условиях высоких нагрузок.
Участники разделились на пять групп по направлениям: циклические виды, стрелковый спорт, единоборства, командные и сложнокоординационные дисциплины. В каждой команде разбирали кейсы, учились подбирать индивидуальные подходы к воспитанникам и анализировали типичные ошибки. «Например, в единоборствах важно сместить фокус с страха поражения на контроль эмоций», — пояснила Чернякова.
По итогам семинара тренеры предложили провести отдельный тренинг по борьбе с выгоранием. «Работаем в режиме нон-стоп, и такие встречи — глоток воздуха», - отметил участник из спортшколы Корсакова.
Напомним, в 2024 году сахалинские спортсмены завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях. Центр спортивной подготовки планирует сделать семинары ежегодными, чтобы усилить психологическую подготовку тренерского состава.
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