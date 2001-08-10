Сахалинские тренеры обсудили методы мотивации спортсменов на профильном семинаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел семинар «Психология спортивной мотивации», объединивший более 70 тренеров и психологов островных спортивных школ. Участники разобрали методы повышения результативности спортсменов и предложили организовать следующее мероприятие по профилактике профессионального выгорания.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном минспорте, спикерами выступили психолог Алена Чернякова с 20-летним стажем и Даниил Пахомов — трехкратный чемпион мира по плаванию. Чернякова раскрыла техники работы с эмоциональным состоянием спортсменов, а Пахомов поделился опытом мотивации в условиях высоких нагрузок.

Участники разделились на пять групп по направлениям: циклические виды, стрелковый спорт, единоборства, командные и сложнокоординационные дисциплины. В каждой команде разбирали кейсы, учились подбирать индивидуальные подходы к воспитанникам и анализировали типичные ошибки. «Например, в единоборствах важно сместить фокус с страха поражения на контроль эмоций», — пояснила Чернякова.

По итогам семинара тренеры предложили провести отдельный тренинг по борьбе с выгоранием. «Работаем в режиме нон-стоп, и такие встречи — глоток воздуха», - отметил участник из спортшколы Корсакова.

Напомним, в 2024 году сахалинские спортсмены завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях. Центр спортивной подготовки планирует сделать семинары ежегодными, чтобы усилить психологическую подготовку тренерского состава.