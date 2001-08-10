"Сахалинские Львята" завоевали серебро на международном фестивале адаптивного хоккея
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда по следж-хоккею «Сахалинские Львята» заняла второе место на международном фестивале в «Сириусе», где соревновались 68 команд из трёх стран. Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш наградила игроков и тренера почётными грамотами за высокий результат и вклад в развитие адаптивного спорта.
Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта региона, турнир проходил на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. «Львята» одержали три победы в групповом этапе, но в финале уступили команде «Союз» из Приморья. «Это историческое достижение для нашего региона. Ребята показали не только мастерство, но и настоящую волю к победе», - отметила Ходюш.
Отдельной благодарности удостоился Дмитрий Дмитричков, получивший письмо от хоккейного клуба «Сахалинские Акулы». Он помогал в организации поездки команды и логистике во время соревнований. «Без поддержки таких энтузиастов было бы сложнее достичь успеха», — добавили в министерстве.
Напомним, адаптивный хоккей развивается на Сахалине с 2022 года. В 2024-м «Львята» дебютировали на всероссийском уровне, а в 2025-м впервые вышли в международный финал. Следующей целью команды станет участие в чемпионате Азии, который пройдёт в ноябре в Южной Корее.
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