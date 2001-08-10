Сахалинская гимнастка завоевала четыре медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кира Яблочникова привезла домой три золотые и одну серебряную медаль с престижного турнира "Весенний кубок" в Красноярске. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной федерации художественной гимнастики, 14-летняя спортсменка показала блестящие результаты среди 500 участниц из 29 регионов России.

На соревнованиях Кира завоевала золото в самом престижном виде программы - многоборье среди юниорок 2011 года рождения. Также она стала лучшей в финалах с обручем и булавами, а в упражнении с мячом получила серебряную награду, уступив лишь немного победительнице.

Тренерский штаб отмечает, что такие результаты подтверждают высокий уровень подготовки сахалинской гимнастки. "Кира показала отличную технику исполнения и артистизм, - подчеркнули в федерации. - Эти достижения открывают перед ней новые перспективы в спортивной карьере". Теперь спортсменка готовится к следующим стартам сезона.