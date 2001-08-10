Тихоокеанское
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17:38, | Новости спорта Сахалина и Курил

Губернатор Сахалина наградил спортсменов за популяризацию здорового образа жизни

Губернатор Сахалина наградил спортсменов за популяризацию здорового образа жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил благодарность Полине Павлович и Глебу Соловьёву за вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, оба спортсмена добились значительных успехов на всероссийских и международных соревнованиях.

Полина Павлович, воспитанница спортивной школы Холмска, завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в перуанской Лиме. Спортсменка вошла в состав сборной России и показала один из лучших результатов среди сахалинских тяжелоатлетов за последние годы.

Глеб Соловьёв из южно-сахалинского клуба "Скала" стал победителем первенства России по муай тай среди юношей 14-15 лет. Турнир проходил в апреле в Нижегородской области. Губернатор особо отметил, что такие достижения молодых спортсменов способствуют развитию спортивной инфраструктуры и привлекают новых участников в различные спортивные дисциплины на Сахалине.

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