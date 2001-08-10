Губернатор Сахалина наградил спортсменов за популяризацию здорового образа жизни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил благодарность Полине Павлович и Глебу Соловьёву за вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, оба спортсмена добились значительных успехов на всероссийских и международных соревнованиях.
Полина Павлович, воспитанница спортивной школы Холмска, завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в перуанской Лиме. Спортсменка вошла в состав сборной России и показала один из лучших результатов среди сахалинских тяжелоатлетов за последние годы.
Глеб Соловьёв из южно-сахалинского клуба "Скала" стал победителем первенства России по муай тай среди юношей 14-15 лет. Турнир проходил в апреле в Нижегородской области. Губернатор особо отметил, что такие достижения молодых спортсменов способствуют развитию спортивной инфраструктуры и привлекают новых участников в различные спортивные дисциплины на Сахалине.
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