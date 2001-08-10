Сахалинский спортсмен занял третье место на престижных соревнованиях в Пекине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вячеслав Мубараков, представлявший Сахалинскую область, занял почетное третье место на 5-километровой дистанции Sprint в рамках мировой серии гонок с препятствиями Spartan Race. Вместе с Рашидханом Рашидхановым они достойно представили регион на международных соревнованиях, где состязались сотни атлетов из разных стран.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной федерации экстремальных видов спорта, соревнования проходили два дня и включали две дистанции: Sprint (5 км с 20 препятствиями) и Super (10 км с 25 препятствиями). Участникам предстояло преодолеть сложные испытания: рукоходы, канатные подъемы, грязевые участки и переноску тяжестей в экстремальных погодных условиях.

Spartan Race - одна из самых престижных мировых серий гонок с препятствиями, которая проводится более чем в 30 странах. Успешное выступление сахалинских спортсменов на таком уровне подтверждает высокую подготовку островных атлетов и развитие экстремальных видов спорта в регионе.