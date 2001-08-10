Сахалинские аэробистки завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юные спортсменки с Сахалина показали блестящие результаты на двух престижных турнирах по спортивной аэробике. На XXI Всемирной танцевальной Олимпиаде в Москве островные аэробистки завоевали серебро и бронзу, а на хабаровском турнире "МегАмур" добавили к своей коллекции ещё четыре награды.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, команда под руководством тренера Натальи Вожжовой заняла второе место в номинации "АРТМИКС" на московских соревнованиях. В состав команды-призёра вошли Вероника Попова, Ева Ойцева и ещё семь талантливых спортсменок. Третье место в младшей возрастной категории завоевали София Васеева, Лина Пяк и их партнёрши.
На хабаровском турнире сахалинки продолжили победную серию. Марьяна Бузаджи стала первой в своей возрастной категории, Милана Прялкина взяла серебро, а Елизавета Пантелеева - бронзу. В групповых выступлениях золото завоевали София Пак, Милана Прялкина и их команда. Эти победы подтвердили высокий уровень подготовки сахалинских спортсменок и их тренеров.
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