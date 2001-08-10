На Сахалине начинается выдача стартовых номеров на полумарафон Забег РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня стартует выдача стартовых номеров для Всероссийского полумарафона «Забег.РФ», который в этом году пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Это мероприятие стало традицией для нашего региона, и организаторы стремятся каждый год радовать участников новыми трассами и уникальными условиями.
В этом году планировалось провести забег на участке дороги улицы Ленина, расположенном рядом с ТРК «Сити Молл». Однако из-за ремонтных работ на проспекте Мира и связанных с ними сложностей с дорожным движением, организаторы приняли решение перенести соревнования на ЛБК «Триумф». Этот комплекс предлагает протяженную трассу, подходящую для соревнований такого уровня, и находится в экологически чистом районе, что делает его отличным выбором для участников.
Выдача стартовых пакетов осуществляется на стадионе «Спартак» с 10:00 до 18:00 каждый день до 23 мая. Участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку-допуск от врача. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, организаторы приносят извинения за изменения в локации и возможные неудобства для участников забега.
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