Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2025
Сейчас 11:39
80,41|90,51
Гектар сухой травы потушили на морском побережье в Поронайском районе
16:10, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине начинается выдача стартовых номеров на полумарафон Забег РФ

На Сахалине начинается выдача стартовых номеров на полумарафон Забег РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня стартует выдача стартовых номеров для Всероссийского полумарафона «Забег.РФ», который в этом году пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Это мероприятие стало традицией для нашего региона, и организаторы стремятся каждый год радовать участников новыми трассами и уникальными условиями.

В этом году планировалось провести забег на участке дороги улицы Ленина, расположенном рядом с ТРК «Сити Молл». Однако из-за ремонтных работ на проспекте Мира и связанных с ними сложностей с дорожным движением, организаторы приняли решение перенести соревнования на ЛБК «Триумф». Этот комплекс предлагает протяженную трассу, подходящую для соревнований такого уровня, и находится в экологически чистом районе, что делает его отличным выбором для участников.

Выдача стартовых пакетов осуществляется на стадионе «Спартак» с 10:00 до 18:00 каждый день до 23 мая. Участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку-допуск от врача. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, организаторы приносят извинения за изменения в локации и возможные неудобства для участников забега.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?