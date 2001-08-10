Сахалинец завоевал бронзу на международных гонках с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Десять сахалинских спортсменов успешно выступили на международных соревнованиях Bison Race Championships в Белоруссии. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, Александр Артюкевич завоевал бронзовую медаль в самой сложной дисциплине "Long" (12 км с 50 препятствиями).
Соревнования прошли на базе горнолыжного центра "Силичи", собрав более 3 тысяч участников из стран СНГ. Сахалинская делегация испытала свои силы в различных дисциплинах: от спринтерских дистанций 100 и 400 метров до командных эстафет и экстремальных забегов на 5 и 12 километров с десятками сложных препятствий.
Bison Race считается одной из самых сложных гонок с препятствиями в мире. Участникам приходилось преодолевать канатные подъемы, грязевые участки, переносить тяжелые грузы и другие экстремальные испытания. "Это настоящая проверка физической и mental выносливости", - отметили организаторы соревнований.
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