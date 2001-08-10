Южно-Сахалинск примет открытый турнир по армейскому рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 мая в Южно-Сахалинске состоится открытый турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России Алексея Фомина. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, в поединках примут участие спортсмены от 8 лет и старше.
Турнир стартует в 10:00 в Спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе. В 12:00 пройдет торжественная церемония открытия, после которой начнутся основные соревнования. Организаторы приглашают всех желающих поддержать участников – вход на мероприятие свободный.
«Мы ежегодно проводим этот турнир, чтобы почтить память Героя России и популяризировать армейский рукопашный бой среди молодежи, – отметил один из организаторов. – В этом году ожидаем рекордное количество участников».
Турнир на Кубок Алексея Фомина стал традиционным событием для Сахалинской области, собирающим как опытных бойцов, так и начинающих спортсменов.
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