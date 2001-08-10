Сахалинские борцы завоевали 16 медалей на чемпионате ДФО "Кубок Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе «Кубок Победы», где сахалинские спортсмены завоевали 16 медалей. Турнир, организованный в рамках госпрограммы развития спорта, собрал 60 участников из шести регионов ДФО, включая Забайкалье, Приморье и Хабаровский край.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, соревнования прошли в спортивной школе олимпийского резерва. Хабаровчане Владимир Фабьянов и Артём Рубанцев, приморцы Александр Крылов и Николоз Чубаров, а также сахалинец Станислав Рысаев стали чемпионами в своих весовых категориях. «Кубок Победы не только определяет сильнейших, но и укрепляет межрегиональные связи», — отметили организаторы.
Сахалинская команда показала впечатляющий результат: 1 золото, 6 серебра и 9 бронзы. Серебряные медали взяли Бектурсун Абдыбакиев и Максим Евдокимов, а бронзу — Игорь Степанцев и Даурен Таштемиров. «Этот турнир — шаг к всероссийским стартам», — подчеркнул тренер сборной области.
Чемпионат поддержали губернатор Валерий Лимаренко, администрация Южно-Сахалинска и Федерация спортивной борьбы России. Напомним, «Кубок Победы» проводится с 2021 года как часть стратегии развития единоборств на Дальнем Востоке. В 2025 году организаторы планируют расширить географию участников и включить женские категории.
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