В Южно-Сахалинске стартовали соревнования по легкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат и первенство Сахалинской области по легкой атлетике, в которых участвуют более 230 спортсменов из различных районов региона, включая Аниву, Корсаков, Долинск, Поронайск, Макаров и саму островную столицу. Эти соревнования проходят на стадионе "Спартак" и организованы в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, главный судья Алексей Жижикин отметил, что с каждым годом число участников в различных дисциплинах легкой атлетики возрастает. Например, в беге на 10 километров в этом году соревновались 15 человек, что значительно превышает показатели прошлого года. Соревнования охватывают все беговые дисциплины от 100 до 10 000 метров, а также барьерный бег, стипль-чез, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, метание копья и диска. По итогам чемпионата организаторы проведут отбор спортсменов для представления региона на первенстве Дальнего Востока, которое пройдет через 10 дней в Южно-Сахалинске.

Легкоатлеты выступают в нескольких возрастных группах, включая юниоров и юниорок "до 20 лет" и "до 23 лет", а также юношей и девушек "до 16" и "до 18 лет". Первый день соревнований открылся забегом на 10 000 метров, где победителем среди мужчин стал Ильяс Нургалиев. Он поделился своими впечатлениями: "Сегодня было приятно бежать, потому что на старт вышло много легкоатлетов. На дистанции мы с товарищем Максимом Петровым долго держались на первых двух местах. Максим постоянно подбадривал меня, говоря: "Держи темп". Хотя хотелось пробежать быстрее, я не расстраиваюсь, ведь это всего лишь первый большой старт в сезоне". Соревнования продлятся два дня, и участники надеются на успешные выступления.