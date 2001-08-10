На Сахалине 80-летие Победы отметили открытой тренировкой по армейскому рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская федерация армейского рукопашного боя провела открытую тренировку на свежем воздухе, приуроченную к 80-летию Великой Победы. В этом мероприятии участвовали два военно-спортивных клуба федерации - "Ратник" и "Буесть". Несмотря на то что армейский рукопашный бой изначально развивался как военно-прикладной вид спорта, сейчас его популярность среди молодежи растет, и десятки мальчиков и девочек активно занимаются этим единоборством, пишет astv.ru.
На тренировку пришли 75 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Под руководством опытных тренеров участники выполнили разминку, отработали базовые техники и занимались общефизической подготовкой. Руководитель федерации Евгений Пряхин поздравил всех присутствующих с юбилеем Великой Победы, подчеркнув важность спортивных достижений для формирования патриотизма у молодежи.
Сахалинские спортсмены активно участвуют в соревнованиях и представляют область на различных турнирах, демонстрируя свои навыки и мастерство. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, подобные мероприятия способствуют не только развитию физической культуры, но и укреплению духа единства и патриотизма среди подрастающего поколения. Федерация продолжит организовывать тренировки и соревнования, чтобы поддерживать интерес к армейскому рукопашному бою и формировать здоровый образ жизни у молодежи.
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