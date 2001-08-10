Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова завоевала три медали на "Кубке сильнейших"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская спортсменка Кира Яблочникова успешно выступила на первом этапе "Кубка сильнейших" по художественной гимнастике, завоевав одну золотую и две серебряные медали. Эти международные соревнования прошли в Москве и собрали более 150 гимнасток из различных стран, включая Россию, Белоруссию, Кувейт и ОАЭ, что подчеркивает высокий уровень конкуренции.
На соревнованиях Кира показала выдающиеся результаты, став лучшей в упражнении с булавами и заняв вторые места в категориях "ленты" и многоборье. Ее выступления отличались не только высоким спортивным мастерством, но и выразительностью, артистизмом, а также внутренней силой, что сделало ее выступления особенно привлекательными для зрителей. Эти качества привлекают миллионы поклонников к художественной гимнастике.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования проходили на площадке Дворца гимнастики Ирины Винер, который стал местом для проведения Кубка сильнейших, стартовавшего в 2022 году. Этот турнир включает три отборочных этапа и финал, в котором принимают участие лучшие гимнастки сезона. Второй этап запланирован на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, третий пройдет в Казани, а финал снова состоится в Москве, что создаст дополнительные возможности для спортсменок продемонстрировать свои таланты.
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