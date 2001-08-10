Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка Кира Яблочникова успешно выступила на первом этапе "Кубка сильнейших" по художественной гимнастике, завоевав одну золотую и две серебряные медали. Эти международные соревнования прошли в Москве и собрали более 150 гимнасток из различных стран, включая Россию, Белоруссию, Кувейт и ОАЭ, что подчеркивает высокий уровень конкуренции.

На соревнованиях Кира показала выдающиеся результаты, став лучшей в упражнении с булавами и заняв вторые места в категориях "ленты" и многоборье. Ее выступления отличались не только высоким спортивным мастерством, но и выразительностью, артистизмом, а также внутренней силой, что сделало ее выступления особенно привлекательными для зрителей. Эти качества привлекают миллионы поклонников к художественной гимнастике.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования проходили на площадке Дворца гимнастики Ирины Винер, который стал местом для проведения Кубка сильнейших, стартовавшего в 2022 году. Этот турнир включает три отборочных этапа и финал, в котором принимают участие лучшие гимнастки сезона. Второй этап запланирован на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, третий пройдет в Казани, а финал снова состоится в Москве, что создаст дополнительные возможности для спортсменок продемонстрировать свои таланты.