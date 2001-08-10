Стартовала регистрация на IX Всероссийский полумарафон Забег.РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается регистрация на IX Всероссийский полумарафон Забег.РФ, который пройдет 24 мая. Участие в этом масштабном спортивном событии могут принять все желающие от 5 лет и старше, при условии наличия медицинского заключения, подтверждающего допуск к физической активности.

Островитяне смогут выбрать одну из пяти дистанций для участия: 500, 1000, 5000, 10000 или 21100 метров. Наиболее популярной дистанцией среди участников стала 5 км, что побудило организаторов добавить дополнительные 300 слотов для этой трассы. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, такое решение призвано обеспечить возможность участия большему числу желающих.

Выдача стартовых пакетов состоится с 19 по 23 мая с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7 (стадион "Спартак"). Каждый стартовый пакет включает в себя футболку, номер участника, медаль и брендированный мешок. Церемония открытия забега начнется 24 мая в 16:00, а старт первых забегов запланирован на 16:15. Награждение победителей пройдет в 17:30.