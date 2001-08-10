Тихоокеанское
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11:23, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские стрелки поборются за победу на всероссийских соревнованиях

Сахалинские стрелки поборются за победу на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области по пулевой стрельбе определилась по итогам первенства региона среди юношей и девушек до 17 лет, в котором более 50 спортсменов из Томаринского, Анивского районов и Южно-Сахалинска боролись за право представлять регион на всероссийских соревнованиях. Особое внимание привлекли рекордные результаты в стрельбе из пневматического пистолета, а также высокая конкуренция среди смешанных пар.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, участники выступили в нескольких дисциплинах, в том числе в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета на дистанции 10 метров. В стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар победу одержали Амалия Носова и Вадим Медведь из Южно-Сахалинска, а второе место заняли Даниил Красиловец и Анна Арендарчук из Томари. В стрельбе из пневматического пистолета Екатерина Казаринова и Дмитрий Иванов установили новый рекорд региона, набрав 557 очков. Серебро досталось томаринцам Владлену Красиловцу и Полине Леоновой, а бронзовые медали завоевали Илья Редькин и Яна Бабич из областного центра. Амалия Носова, несмотря на волнение и подготовку к экзаменам, подтвердила свой статус мастера спорта, завоевав золото среди девушек, а Даниил Красиловец стал лучшим среди юношей.

Главный судья соревнований Геннадий Лаптев отметил, что сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной Сахалинской области для участия во всероссийских соревнованиях «Юный стрелок России» в Ижевске и «Юношеская лига страны» в Москве. Помимо лидеров, в тройку призеров вошли такие спортсмены, как Оксана Иванова, Вадим Медведь, Елизавета Ливак и Артём Курников. Владлен Красиловец стал победителем в общей дисциплине среди юношей и девушек, опередив Илью Редькина и Екатерину Казаринову. Эти результаты демонстрируют высокий уровень развития пулевой стрельбы на островах.

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