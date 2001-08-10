Сахалинские стрелки поборются за победу на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная Сахалинской области по пулевой стрельбе определилась по итогам первенства региона среди юношей и девушек до 17 лет, в котором более 50 спортсменов из Томаринского, Анивского районов и Южно-Сахалинска боролись за право представлять регион на всероссийских соревнованиях. Особое внимание привлекли рекордные результаты в стрельбе из пневматического пистолета, а также высокая конкуренция среди смешанных пар.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, участники выступили в нескольких дисциплинах, в том числе в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета на дистанции 10 метров. В стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар победу одержали Амалия Носова и Вадим Медведь из Южно-Сахалинска, а второе место заняли Даниил Красиловец и Анна Арендарчук из Томари. В стрельбе из пневматического пистолета Екатерина Казаринова и Дмитрий Иванов установили новый рекорд региона, набрав 557 очков. Серебро досталось томаринцам Владлену Красиловцу и Полине Леоновой, а бронзовые медали завоевали Илья Редькин и Яна Бабич из областного центра. Амалия Носова, несмотря на волнение и подготовку к экзаменам, подтвердила свой статус мастера спорта, завоевав золото среди девушек, а Даниил Красиловец стал лучшим среди юношей.
Главный судья соревнований Геннадий Лаптев отметил, что сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной Сахалинской области для участия во всероссийских соревнованиях «Юный стрелок России» в Ижевске и «Юношеская лига страны» в Москве. Помимо лидеров, в тройку призеров вошли такие спортсмены, как Оксана Иванова, Вадим Медведь, Елизавета Ливак и Артём Курников. Владлен Красиловец стал победителем в общей дисциплине среди юношей и девушек, опередив Илью Редькина и Екатерину Казаринову. Эти результаты демонстрируют высокий уровень развития пулевой стрельбы на островах.
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