Сахалинские спортсмены завоевали медали на турнире по рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На всероссийском турнире по рукопашному бою памяти Сергея Баскакова, проходившем в Хабаровске, спортсмены из Сахалинской области завоевали две золотые и три бронзовые медали. В состав сборной вошли пять бойцов, которые выступили в различных весовых категориях: 57, 67, 73, 88 и 97 кг, продемонстрировав отличные результаты в условиях жесткой конкуренции.
В соревнованиях участвовали более 400 атлетов из разных регионов, включая Хабаровский край, Амурскую область, Приморский край, Еврейскую автономную область, Камчатский край и, конечно, Сахалин. В категории 57 кг первое место занял Фируз Разокбердиев, а в весе 67 кг бронзовую награду завоевал Расул Абдылдаев. В категории 73 кг золото досталось Фариддуну Ёкубову, а в весе 88 кг бронзу получил Иван Пикалов. Алексей Калинин также показал достойный результат, несмотря на травму, и вошел в тройку победителей в категории 97 кг.
Тренер сахалинской сборной Александр Соколюк отметил, что его подопечные продолжают стабильно показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня и завоевывать призовые места. Это подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов и их стремление к победе, что, безусловно, радует всех поклонников рукопашного боя на Сахалине. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, успехи сахалинских бойцов вдохновляют новых спортсменов заниматься этим видом единоборств.
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