Тихоокеанское
информационное агентство
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17:11, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсмены завоевали медали на турнире по рукопашному бою

Сахалинские спортсмены завоевали медали на турнире по рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На всероссийском турнире по рукопашному бою памяти Сергея Баскакова, проходившем в Хабаровске, спортсмены из Сахалинской области завоевали две золотые и три бронзовые медали. В состав сборной вошли пять бойцов, которые выступили в различных весовых категориях: 57, 67, 73, 88 и 97 кг, продемонстрировав отличные результаты в условиях жесткой конкуренции.

В соревнованиях участвовали более 400 атлетов из разных регионов, включая Хабаровский край, Амурскую область, Приморский край, Еврейскую автономную область, Камчатский край и, конечно, Сахалин. В категории 57 кг первое место занял Фируз Разокбердиев, а в весе 67 кг бронзовую награду завоевал Расул Абдылдаев. В категории 73 кг золото досталось Фариддуну Ёкубову, а в весе 88 кг бронзу получил Иван Пикалов. Алексей Калинин также показал достойный результат, несмотря на травму, и вошел в тройку победителей в категории 97 кг.

Тренер сахалинской сборной Александр Соколюк отметил, что его подопечные продолжают стабильно показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня и завоевывать призовые места. Это подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов и их стремление к победе, что, безусловно, радует всех поклонников рукопашного боя на Сахалине. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, успехи сахалинских бойцов вдохновляют новых спортсменов заниматься этим видом единоборств.

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