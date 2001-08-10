Сахалинские спортсмены завоевали медали на турнире по рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На всероссийском турнире по рукопашному бою памяти Сергея Баскакова, проходившем в Хабаровске, спортсмены из Сахалинской области завоевали две золотые и три бронзовые медали. В состав сборной вошли пять бойцов, которые выступили в различных весовых категориях: 57, 67, 73, 88 и 97 кг, продемонстрировав отличные результаты в условиях жесткой конкуренции.

В соревнованиях участвовали более 400 атлетов из разных регионов, включая Хабаровский край, Амурскую область, Приморский край, Еврейскую автономную область, Камчатский край и, конечно, Сахалин. В категории 57 кг первое место занял Фируз Разокбердиев, а в весе 67 кг бронзовую награду завоевал Расул Абдылдаев. В категории 73 кг золото досталось Фариддуну Ёкубову, а в весе 88 кг бронзу получил Иван Пикалов. Алексей Калинин также показал достойный результат, несмотря на травму, и вошел в тройку победителей в категории 97 кг.

Тренер сахалинской сборной Александр Соколюк отметил, что его подопечные продолжают стабильно показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня и завоевывать призовые места. Это подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов и их стремление к победе, что, безусловно, радует всех поклонников рукопашного боя на Сахалине. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, успехи сахалинских бойцов вдохновляют новых спортсменов заниматься этим видом единоборств.