Спортсмены из 25 регионов России участвуют в соревнованиях на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соревнования по плаванию, собравшие лучших спортсменов страны, пройдут в Южно-Сахалинске 29 и 30 апреля. В бассейне Центра водных видов спорта «Волна» встретятся 297 пловцов из 25 регионов России, включая представителей Донецкой Народной Республики, что обещает сделать это событие особенно значимым для спортивной жизни региона.
На этапе Кубка зрители смогут увидеть выступления звезд мирового плавания. В числе участников — Андрей Жилкин, чемпион мира и рекордсмен России, а также Арина Суркова, чемпионка и рекордсменка мира. Также на старте будет Павел Самусенко, чемпион мира, который демонстрирует второй результат сезона в мире на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Эти выдающиеся спортсмены привлекут внимание любителей плавания и создадут напряженную атмосферу соревнований.
Соревнования начнутся ежедневно в 9:45, и вход для зрителей будет свободным. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, это мероприятие станет отличной возможностью для местных жителей увидеть в действии лучших пловцов страны и поддержать своих фаворитов.
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