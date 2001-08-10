Пловцы Сахалина готовятся к II этапу Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Менее чем через неделю Южно-Сахалинск станет центром всероссийских соревнований по плаванию, когда 29 и 30 апреля пройдет II этап Кубка России. На этих стартах за звание сильнейших поборются 297 спортсменов из 25 регионов страны, что подчеркивает высокий уровень соревнований. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, более 40 пловцов представят Сахалинскую область, и сейчас они активно готовятся к предстоящим состязаниям.

Тренер спортивной школы водных видов спорта имени В.В. Сальникова Сергей Остроушко отметил, что от их школы на Кубке выступят около 15 спортсменов. В процессе подготовки они моделируют дистанции, проводя интенсивные тренировки. "После длинной разминки спортсмены выкладываются в спринте и устраивают заплывы на мощность поочередно," - добавил тренер, подчеркивая важность качественной подготовки.

Некоторые сахалинские пловцы, такие как мастер спорта Владислав Яснев, недавно вернулись с чемпионата России и сразу же продолжили тренировки. "У нас был продолжительный соревновательный период, и сил остается не так много, поэтому я ожидаю, что на этапе Кубка будет тяжеловато," - поделился Владислав. Он заявил о своем намерении выступить на двух основных дистанциях - 50 и 100 метров вольным стилем, ставя перед собой цель подтвердить свои результаты и подготовиться к финалу Кубка России.

Напоминаем, что II этап Кубка России пройдет в 50-метровом бассейне Центра водных видов спорта "Волна", а начало соревнований запланировано на 9:45 ежедневно. Вход на мероприятия свободный, что дает возможность всем желающим поддержать спортсменов.