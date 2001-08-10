Чемпион России Иван Кожакин прибыл на Сахалин для участия в Кубке России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин, недавно установивший новый рекорд страны, прибыл в Южно-Сахалинск для подготовки ко II этапу Кубка России. Соревнования пройдут 29 и 30 апреля в 50-метровом бассейне Центра водных видов спорта "Волна", где спортсмены будут бороться за звание сильнейших.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Центра "Волна", Иван Кожакин уже в третий раз принимает участие в сахалинском этапе Кубка России. На прошлой неделе в Казани пловец из Магадана показал выдающийся результат в полуфинале национального чемпионата, преодолев 50 метров брассом за 26,46 секунды. На самих соревнованиях он завоевал серебро на дистанции 50 метров брассом и бронзу на стометровке, а также получил путёвку на чемпионат мира.

"Мы специально спланировали приезд на Сахалин заранее, чтобы акклиматизироваться и восстановиться. Хочу показать достойные результаты", - поделился Иван Кожакин. Он также отметил, что впервые тренируется в бассейне "Волна" и высоко оценил его возможности для проведения соревнований международного уровня. "Как президент федерации плавания Магаданской области, я мечтаю, чтобы в каждом регионе были такие объекты, где ребята могли бы заниматься с юных лет и стремиться к высоким достижениям", - добавил спортсмен.

В этом году на II этапе Кубка России по плаванию выступят 297 спортсменов из 25 регионов страны, включая представителей Донецкой Народной Республики. Соревнования начнутся ежедневно в 9:45, вход для зрителей будет свободным.