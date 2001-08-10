Южносахалинцы стали победителями соревнований Indoor Light

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке нового спортивного клуба "Прайм" в Южно-Сахалинске завершились соревнования в формате Indoor Light. Участники из Корсакова, Александровска-Сахалинского, Поронайска, Москвы и островной столицы продемонстрировали свои навыки в испытаниях на силу, скорость, координацию и выносливость.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, абсолютными победителями стали южносахалинцы Кирилл Мудров и Светлана Федорук. Второе место заняли Евгений Денисов и Анастасия Плотникова из Поронайска, а третье - Нодар Макацария из Корсакова и Ирина Костылева из Александровска-Сахалинского.

25 мая на лыжно-биатлонном комплексе "Триумф" пройдет Кубок Сахалинской области. Участники будут состязаться на дистанции 3000 метров и в гонке-группе, что обещает зрелищные и напряженные спортивные баталии.