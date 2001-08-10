Южно-Сахалинск примет II этап Кубка России по лыжероллерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск впервые станет площадкой для проведения II этапа Кубка России по лыжероллерам. Соревнования пройдут 28 и 29 июня, собрав сильнейших спортсменов страны, которые поборются за награды в супер-спринте и масс-старте.

Как рассказали ТИА "Острова" в оргкомитете соревнований, участники будут состязаться на дистанциях 200 метров в супер-спринте и 4200 метров в масс-старте в гору. Для регистрации спортсменам необходимо предоставить пакет документов, включая паспорт, медицинский допуск, страховые полисы и классификационную книжку. Документы принимают 27 июня с 12:00 до 16:00 в ЛБК "Триумф" по адресу: ул. Горького, 25А.

Организаторы подчеркивают, что для участия в соревнованиях каждый спортсмен должен иметь активный RUS код. Это требование обеспечивает прозрачность и соответствие стандартам всероссийских соревнований.

Сахалинцы и гости региона смогут стать свидетелями ярких спортивных баталий, которые впервые пройдут на острове. Организаторы ожидают, что соревнования привлекут внимание к лыжероллерам и популяризируют этот вид спорта в регионе.