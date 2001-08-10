Сахалинцы могут принять участие в "Народных играх ГТО"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 21 апреля по 12 июня 2025 года все желающие смогут проверить свою физическую подготовку, приняв участие в "Народных играх ГТО". Организаторы добавили новую категорию "Без границ", которая позволит участвовать людям с ограниченными возможностями здоровья.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, к участию приглашают всех желающих старше 6 лет, независимо от уровня физической подготовки. В этом году проект включает семь категорий: "Первая попытка", "Юниоры", "Любители", "Профессионалы", "Иду на рекорд", "Без границ" и "Блогеры".
Онлайн-формат игр позволяет участвовать из любой точки страны. Для подачи заявки и получения подробной информации необходимо воспользоваться мини-приложением Telegram "Народные игры ГТО". Заявки принимают до 16 мая.
Победителей определят в каждой категории, что делает проект доступным и интересным для широкой аудитории. Организаторы подчеркивают, что "Народные игры ГТО" - это возможность не только проверить свои силы, но и поддержать здоровый образ жизни.
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