Чемпионат по джиу-джитсу собрал лучших бойцов Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился чемпионат и первенство по джиу-джитсу, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 200 спортсменов из различных клубов и школ города вышли на ковёр, чтобы побороться за победу в дисциплинах "борьба" и "файт".
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, среди мужчин первое место занял СК "Триумф", второе - СК "Панчер", а третье - СК "Грепплинг". В первенстве до 18 лет в категории "борьба" лидером стала спортивная школа самбо и дзюдо, серебро досталось СК "Триумф", а бронза - СК "Питбуль". В разделе "файт" победу одержал СК "Триумф", второе место занял СК "Высота", а третье - СК "Витязь".
Для юных спортсменов 5-9 лет организаторы провели спортивный праздник борьбы, приуроченный к 100-летию Сахалинского общества "Динамо". Лучшими среди юных динамовцев стали участники СК "Триумф", второе место занял СК "Витязь", а третье - СК "АРБ". Мероприятие стало ярким событием для сахалинского спортивного сообщества, объединив спортсменов разных возрастов.
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