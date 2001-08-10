В Холмске стартуют чемпионат и первенство ДФО по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23-24 апреля в Холмске на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Спарта" пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике. Более 100 спортсменов из семи регионов России поборются за медали в 36 весовых категориях, а также за право участвовать в чемпионате и первенстве России среди молодежи и Спартакиаде молодежи до 23 лет.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Холмска, соревнования станут важным этапом подготовки атлетов к всероссийским стартам. Участники продемонстрируют не только физическую силу, но и железную волю, стремясь к победе. Торжественная церемония открытия запланирована на 23 апреля в 15:00.

Организаторы приглашают всех желающих поддержать спортсменов и насладиться зрелищными выступлениями. Вход на мероприятие свободный. Адрес проведения: г. Холмск, ул. Первомайская, 2, корп. 1, ФОК "Спарта".

Это событие станет ярким спортивным праздником для жителей и гостей города, а также важным шагом в развитии тяжелой атлетики на Дальнем Востоке.