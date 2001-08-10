Турнир по го прошел в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся турнир по го под названием "Кубок мудрой черепахи", который собрал более 20 участников из школ областного центра. Соревнования прошли в стенах сахалинской областной универсальной научной библиотеки и продемонстрировали высокий уровень подготовки юных игроков.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, в ходе турнира определились победители среди мальчиков и девочек. Обладателем Кубка стал Илья Ким из Гимназии № 1, который занял первое место. Вторую строчку в итоговой таблице занял Никита Кислый, представляющий СОШ № 1, а замкнул тройку лидеров ученик той же гимназии О Сен Гван.

Среди девочек наивысшего успеха добилась Яна Косарева из СОШ № 1, которая завоевала золотую медаль. Серебро досталось Виктории Эм из Гимназии № 1, а почетное третье место заняла Юлия Сокольская из СОШ № 7. Турнир стал отличной возможностью для юных игроков проявить свои навыки и обменяться опытом.