Южно-Сахалинск примет финальный тур чемпионата России по волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск станет площадкой для финального тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А". С 23 по 27 апреля местная команда "Сахалин" сыграет с коллективами "Динамо-Владивосток" и "МВА" из Москвы.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, матчи пройдут в учебно-тренировочном центре "Восток" на проспекте Мира, 501. Первая игра состоится 23 апреля в 19:00, где "Сахалин" встретится с "МВА". На следующий день, 24 апреля, в то же время сахалинская команда сыграет с "Динамо-Владивосток".

26 и 27 апреля зрителей ждут заключительные матчи тура. В 17:00 "Сахалин" снова сыграет с "МВА", а затем "Динамо-Владивосток" встретится с "Сахалин". Организаторы подготовили для болельщиков бесплатные розыгрыши призов от партнеров мероприятия: магазинов "Главный Рыболовный", "SakhTokyo", барбершопа "Chop-Chop" и пиццерии "Сказка".

Этот тур станет важным этапом для команд, борющихся за высокие места в чемпионате. Сахалинские болельщики смогут поддержать свою команду и насладиться зрелищными играми.