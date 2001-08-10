Южно-Сахалинск примет финальный тур чемпионата России по волейболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск станет площадкой для финального тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А". С 23 по 27 апреля местная команда "Сахалин" сыграет с коллективами "Динамо-Владивосток" и "МВА" из Москвы.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, матчи пройдут в учебно-тренировочном центре "Восток" на проспекте Мира, 501. Первая игра состоится 23 апреля в 19:00, где "Сахалин" встретится с "МВА". На следующий день, 24 апреля, в то же время сахалинская команда сыграет с "Динамо-Владивосток".
26 и 27 апреля зрителей ждут заключительные матчи тура. В 17:00 "Сахалин" снова сыграет с "МВА", а затем "Динамо-Владивосток" встретится с "Сахалин". Организаторы подготовили для болельщиков бесплатные розыгрыши призов от партнеров мероприятия: магазинов "Главный Рыболовный", "SakhTokyo", барбершопа "Chop-Chop" и пиццерии "Сказка".
Этот тур станет важным этапом для команд, борющихся за высокие места в чемпионате. Сахалинские болельщики смогут поддержать свою команду и насладиться зрелищными играми.
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