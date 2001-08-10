Сахалинки завоевали золото и серебро на первенстве России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанницы сахалинской спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Софья Кузнецова и Юлия Завьялова завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Апатитах Мурманской области, где собрались более 190 спортсменов со всей страны.

Софья Кузнецова одержала победу в масс-старте свободным стилем на дистанции 30 км, показав результат 1:27:31,1 секунды. Юлия Завьялова заняла второе место, преодолев трассу за 1:27:35,8 секунды. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, успех спортсменок стал результатом многолетних тренировок и упорной работы.

Соревнования продолжатся 11 апреля, когда юниоры выйдут на старт свободным стилем на дистанцию 50 км. Сахалинские спортсмены планируют показать высокие результаты и в этой дисциплине, подтвердив статус региона как одного из лидеров в развитии зимних видов спорта.