Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2025
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10:01, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на хоккейный матч в честь 100-летия "Динамо"

Сахалинцев приглашают на хоккейный матч в честь 100-летия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 апреля на льду Дворца спорта "Кристалл" в Южно-Сахалинске состоится хоккейный матч между командами "Динамо" и Правительства Сахалинской области. Мероприятие приурочено к столетию образования общества "Динамо" в регионе.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Правительства Сахалинской области, организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать участников матча. Вход на мероприятие будет свободным, а начало игры запланировано на 11:00.

Этот матч станет одним из ключевых событий в рамках празднования юбилея "Динамо". Организаторы подчеркивают, что мероприятие направлено на популяризацию спорта и укрепление традиций хоккея в регионе.

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