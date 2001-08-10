Сахалинцев приглашают на хоккейный матч в честь 100-летия "Динамо"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 апреля на льду Дворца спорта "Кристалл" в Южно-Сахалинске состоится хоккейный матч между командами "Динамо" и Правительства Сахалинской области. Мероприятие приурочено к столетию образования общества "Динамо" в регионе.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Правительства Сахалинской области, организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать участников матча. Вход на мероприятие будет свободным, а начало игры запланировано на 11:00.
Этот матч станет одним из ключевых событий в рамках празднования юбилея "Динамо". Организаторы подчеркивают, что мероприятие направлено на популяризацию спорта и укрепление традиций хоккея в регионе.
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