Сахалинские кикбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 4 по 6 апреля в Хабаровске состоялся чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах "лайт-контакт" и "поинтфайтинг". Сахалинские спортсмены из школы "Кристалл" показали впечатляющие результаты, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
Как рассказали ТИА "Острова" в спортивной школе "Кристалл", чемпионами в своих категориях стали Мильяна Бабенко, Богдан Лабунский и Данил Плачков. Серебряные награды получили Абубакир Умурзаков, Денис Ли и Марк Энто, а бронзу завоевал Артем Тимко. Всего в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Бурятии, Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Еврейской автономной области.
Сахалинский судья Сергей Катькин получил звание лучшего судьи чемпионата и первенства ДФО по кикбоксингу. Теперь островных спортсменов ждет первенство России, где они смогут продемонстрировать свое мастерство на всероссийском уровне.
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