Сахалинские тхэквондисты завоевали шесть наград на международном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены вернулись с международного турнира по тхэквондо МФТ "Кубок Петра Великого" с шестью наградами. Соревнования, прошедшие в Санкт-Петербурге, собрали более 2200 участников из 52 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, команду Сахалинской области возглавил грандмастер Ан Сухаги. Вместе с ним подготовкой спортсменов занимались тренеры Виктор Романов, Вячеслав Ким, Али Мамедов и Алексей Буторин.

По итогам турнира Ульяна Голдина одержала победу в спарринге. Вячеслав Ким завоевал золото в силовом разбивании среди ветеранов чёрных поясов. Владимир И получил серебряную медаль, а Евгений Чан, Иван Плошко и Максим Ше стали бронзовыми призёрами в дисциплине "туль".