Сахалинские дзюдоисты провели три крупных турнира за минувшие выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область продолжает укреплять свои позиции как один из самых спортивных регионов страны: в минувшие выходные более 300 дзюдоистов приняли участие в трех крупных турнирах, включая XXVII «Кубок Губернатора Сахалинской области» памяти И.П. Фархутдинова. Как рассказали ТИА "Острова" организаторы, соревнования проходили в стенах спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе и объединили участников из шести районов островного региона.

Президент сахалинской федерации самбо и дзюдо Вячеслав Звягинцев обратился к участникам с напутственным словом, подчеркнув важность уважения к соперникам и ценности каждой тренировки и турнира. Спортсмены показали высокий уровень мастерства, продемонстрировав захватывающие схватки с эффектными бросками, болевыми приемами и чистыми победами - «иппонами». Сообщает ТИА "Острова", что губернатор Валерий Лимаренко активно поддерживает развитие дзюдо на островах, что способствует популяризации этого вида единоборств среди молодежи.

За два дня соревнований участники не только боролись за призовые места, но и следовали принципам дзюдо, воспитывая силу духа и уважение к противнику. Особенно символично, что эти турниры проходят на малой родине Василия Ощепкова — основоположника отечественного дзюдо и одного из создателей самбо. По данным организаторов, интерес к этому виду спорта продолжает расти, и все больше ребят приходят в додзё как в Южно-Сахалинске, так и в районах области. Это подтверждает успешную реализацию стратегии развития спорта в регионе.