Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилось первенство по плаванию среди ветеранов спорта и жителей региона в категории "Мастерс". Мероприятие прошло в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" и собрало 85 участников из различных городов, включая Александровск-Сахалинский, Ноглики, а также представителей Москвы и Еврейской автономной области.

Как рассказали ТИА "Острова", соревнования состоялись в бассейне Центра водных видов спорта "Волна". Участников ждали заплывы на дистанцию 50 метров вольным стилем. Директор спортивной школы водных видов спорта имени В.В. Сальникова Сергей Мелешков отметил, что плавание в категории "Мастерс" предоставляет отличную возможность проявить себя как ветеранам, так и любителям. Участие могут брать все желающие в возрасте от 25 лет и старше, что создает разнообразие возрастных категорий и позволяет каждому показать свои способности.

Соревнования по плаванию среди ветеранов стали традиционными для Сахалинской области, наряду с международными состязаниями "Сахмастерс". В этом году они пройдут в третий раз, что подтверждает стремление губернатора Валерия Лимаренко увеличить количество международных и всероссийских мероприятий на территории островного региона.