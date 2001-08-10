Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В физкультурно-оздоровительном комплексе села Ильинского Томаринского района состоялись отборочные соревнования по волейболу среди команд ПАО "Сахалинэнерго". Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув связь поколений и уважение к подвигу предков.

Турнир провели по круговой системе, где победителя определяли по наибольшему количеству набранных очков. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе энергетической компании, игры прошли в напряжённой борьбе, а спортсмены боролись за каждый мяч. Лучшие игроки войдут в состав волейбольной команды "Сахалинэнерго" для участия в предстоящей Спартакиаде РусГидро.

Участники отметили высокий уровень организации соревнований и отличные условия в новом спортивном комплексе. Его открытие стало особенно актуальным после ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2. Теперь жители села могут заниматься футболом, волейболом, боксом, самбо и настольным теннисом. Комплекс построили в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".