Сахалинские чиновники померились силами в шахматах на спартакиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объединённая команда министерства по эффективному управлению регионом и управления делами губернатора и правительства Сахалинской области одержала победу в шахматном турнире XIV Спартакиады среди органов власти региона. Как рассказали ТИА "Острова" организаторы соревнований, за победу боролись 13 команд, представлявших различные министерства, ведомства и законодательные органы островного региона.

В состязаниях приняли участие представители областной думы, министерств ЖКХ, здравоохранения, финансов, спорта, а также Федеральной налоговой службы и других структур. Турнир проходил в городском шахматном клубе Южно-Сахалинска, где команды разыграли партии в напряжённой борьбе. Первое место заняла команда под руководством Дмитрия Чалова, Сергея Алексеенко и Оксаны Соловьёвой. Второе место досталось участникам от Сахалинской областной думы, а третье место заняли представители Агентства по обеспечению деятельности мировых судей.

Шахматный турнир стал частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников органов власти. Сообщает ТИА "Острова", что подобные мероприятия не только способствуют укреплению корпоративного духа, но и помогают выявить сильнейших спортсменов среди представителей различных ведомств. Участники отметили высокий уровень организации соревнований и выразили готовность продолжить борьбу в следующих этапах Спартакиады.