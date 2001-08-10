Сахалинские чиновники померились силами в шахматах на спартакиаде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объединённая команда министерства по эффективному управлению регионом и управления делами губернатора и правительства Сахалинской области одержала победу в шахматном турнире XIV Спартакиады среди органов власти региона. Как рассказали ТИА "Острова" организаторы соревнований, за победу боролись 13 команд, представлявших различные министерства, ведомства и законодательные органы островного региона.
В состязаниях приняли участие представители областной думы, министерств ЖКХ, здравоохранения, финансов, спорта, а также Федеральной налоговой службы и других структур. Турнир проходил в городском шахматном клубе Южно-Сахалинска, где команды разыграли партии в напряжённой борьбе. Первое место заняла команда под руководством Дмитрия Чалова, Сергея Алексеенко и Оксаны Соловьёвой. Второе место досталось участникам от Сахалинской областной думы, а третье место заняли представители Агентства по обеспечению деятельности мировых судей.
Шахматный турнир стал частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников органов власти. Сообщает ТИА "Острова", что подобные мероприятия не только способствуют укреплению корпоративного духа, но и помогают выявить сильнейших спортсменов среди представителей различных ведомств. Участники отметили высокий уровень организации соревнований и выразили готовность продолжить борьбу в следующих этапах Спартакиады.
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