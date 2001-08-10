На Сахалине ветераны СВО определили лучших в "Кубке Защитников Отечества"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные более 80 ветеранов специальной военной операции из десяти муниципальных образований Сахалинской области собрались на базе Учебно-тренировочного центра «Восток», чтобы выявить сильнейших спортсменов, которые представят регион на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества» Дальневосточного федерального округа. Как рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия, соревнования проходили в семи дисциплинах: армрестлинг, пауэрлифтинг, стрельба из лука и пневматической винтовки, метание ножа, настольный теннис и волейбол сидя.
Мероприятие, посвящённое Году защитника Отечества, организовали сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества» и региональное министерство спорта при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На торжественном открытии с приветственными словами выступили сенатор Российской Федерации Андрей Хапочкин, министр спорта Артём Подшивалов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская. Они подчеркнули важность спорта как способа реабилитации и вдохновения для ветеранов, а также отметили их мужество и стойкость. Для зрителей и болельщиков подготовили мастер-классы, развлекательные активности и выступления творческих коллективов.
Соревнования начались с личных дисциплин: стрельбы из лука, метания ножа, армрестлинга и настольного тенниса. Во второй день участники показали свои навыки в командном виде — волейболе сидя. Четыре команды, включая сборные Долинска, Анивы, Охи, Корсакова и Южно-Сахалинска, боролись за победу. Награды победителям вручили заместитель министра спорта Светлана Ходюш и директор Центра спортивной подготовки Алексей Никонов. Теперь лучшие спортсмены готовятся к участию в «Кубке Защитников Отечества ДФО», который пройдёт в Южно-Сахалинске с 11 по 14 июля. Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать всестороннюю поддержку ветеранам, включая медицинскую, социальную и юридическую помощь.
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