В Южно-Сахалинске стартовала регистрация на полумарафон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Регистрация на IX Всероссийский полумарафон "Забег.РФ" началась, и мероприятие уже вызывает большой интерес у жителей страны, включая Южно-Сахалинск. Масштабный забег состоится 24 мая, а в этом году островитянам предстоит испытать себя на обновленном маршруте. Церемония открытия и старты пройдут на улице Ленина, рядом с ТЦ "Сити Молл", где участников будут ждать новые впечатления и атмосфера спортивного праздника.
Как рассказали ТИА "Острова" организаторы, принять участие в соревнованиях могут все желающие старше 5 лет, имеющие медицинское заключение о допуске к физкультурным мероприятиям. Участникам предложено пять различных дистанций: 500, 1000, 5000, 10000 и 21100 метров. Выдача стартовых пакетов будет проходить с 19 по 23 мая на стадионе "Спартак" по адресу: улица Горького, 7. Каждый участник получит футболку, номер, медаль и брендированный мешок. Подробную информацию о маршрутах и образец медицинской справки можно найти на официальных ресурсах организаторов.
Церемония открытия состоится 24 мая в 16:00, а первые забеги начнутся через 15 минут после этого. Награждение победителей запланировано на 17:30. Организаторы ожидают высокую явку участников и призывают всех желающих зарегистрироваться заранее, чтобы гарантировать себе место на старте. Это отличная возможность не только проверить свои силы, но и стать частью всероссийского спортивного движения.
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