Юные сахалинцы испытают силу и ловкость в гонке с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 июня 2025 года на территории лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" в Южно-Сахалинске состоится детская гонка с препятствиями "Pride Race". Участники соревнований смогут проверить свою координацию, выносливость, силу и ловкость, преодолевая различные испытания, включая рукоходы, поднятие груза, сетки и канаты. Для детей младшего возраста от трех до пяти лет подготовлена дистанция длиной 500 метров, которую они пройдут вместе с родителями, а ребята от шести до 14 лет сразятся на трассах от 1000 до 1500 метров в форматах "Масс-старт" и "Соревнование".

Как рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия, каждый участник получит на финише уникальную памятную медаль, сертификат и подарки от партнеров соревнований. Кроме того, юные атлеты смогут зарядиться положительными эмоциями и яркими впечатлениями от участия в этом масштабном спортивном событии. Гонка направлена на популяризацию здорового образа жизни и развитие интереса к активному отдыху среди детей и их семей.

Для сахалинцев это станет отличной возможностью провести выходной день всей семьей, совместив спорт и развлечения. Организаторы ожидают высокий уровень участия, так как подобные мероприятия уже завоевали популярность среди местных жителей. Все желающие смогут зарегистрироваться на гонку заранее или на месте, чтобы стать частью этого захватывающего события.