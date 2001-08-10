Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В штабе общественной поддержки "Единой России" для учеников 5-8 классов школы №1 состоялся мастер-класс по самбо и дзюдо. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта "Выбор сильных" при поддержке Федерации дзюдо и боевого самбо Сахалинской области.

Юных участников познакомили с историей и особенностями этих видов спорта, рассказали о вкладе сахалинца Василия Сергеевича Ощепкова - родоначальника советского дзюдо и одного из основателей самбо. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы и даже пробовали освоить базовые приемы. Профессиональные спортсмены продемонстрировали технику борьбы в стойке и партере, показав зрелищные элементы.

- Мне очень понравилось! - поделился впечатлениями ученик 6 класса Артем. - Я узнал много нового о нашем земляке-герое, а еще научился правильно падать и делать несколько приемов. Теперь хочу записаться в секцию!

- Подобные мероприятия крайне важны для подрастающего поколения. Мы должны знакомить детей с национальными видами спорта, привлекать их к тренировкам и воспитывать в духе здорового образа жизни. Это должно стать доброй традицией, - отметил президент Федерации дзюдо и боевого самбо Сахалинской области, депутат городской думы Южно-Сахалинска Иван Кардаш.

Освоение профессионального спорта - это не только физическое развитие, но и погружение в культуру с богатой историей и системой нравственных ценностей, что играет ключевую роль в духовном становлении личности. Развитие массового спорта - одна из национальных целей, обозначенных президентом РФ, и важный приоритет "Народной программы" "Единой России".